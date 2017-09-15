馬英九批台獨：沒有獨立自主的能源，怎麼搞獨立？

前總統馬英九15日出席國民黨台北市黨部婦女工作會成長營，就「能源政策」提出看法。（記者張嘉明攝）

2017-09-15 11:43

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今日上午出席國民黨台北市婦工總會輔選戰將成長營座談活動時，質疑蔡英文政府的能源政策，他還說，有國外朋友說，台灣要搞台獨，卻不想要能源獨立自主，沒有獨立自主的能源，怎麼搞獨立？他還提醒現場所有人士，如果碰到獨派人士要問對方，究竟是基於什麼偉大考慮要做廢核主張？

馬英九指出，蔡英文當選總統後，他與蔡見面，他沒有談兩岸問題，「因為談也沒用」，因此只與蔡英文談外交與能源問題，提醒對方二０二五達成非核家園是不可能的，他並認為，蔡英文對自己的能源政策相關幕僚過於有信心。

馬英九說，蔡英文其實仍可目標不變，但應朝能源多元化發展，核能不可以立即廢除，否則就會立刻缺電，這是與自己過不去，他還強調，公共政策不分黨派，救國家要講真話，如果他不講真話，是對不起國家。

馬英九表示，八一五大停電事件，不能只是歸咎中油操作不當，停電原因就是備轉容量太低，而且目前以天然氣、燃煤發電為主的能源政策，是非常危險的事。

馬英九認為，在蔡政府的能源政策下，台灣不可能實現承諾國際達到排碳減量目標，一旦違反巴黎公約，受到國際制裁，台灣會吃不消的，而且「我不覺得人家會放過我們」。

馬英九主張，台灣應該推動多元化的能源，在不限電、維持合理電價等原則下穩健減核，不要「一步到位」，而且應該基於現況，採取減碳優於廢核的政策。