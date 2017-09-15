賴揆榮歸台南 市長接班人成最熱門話題

賴清德將首度以行政院長身份參加台南一項重要產業論壇。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-15 11:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前台南市長賴清德接任行政院長後，本週將首度以閣揆身份到台南參加一項重要產業論壇，由於民進黨台南市長初選白熱化，哪位市長參選人能夠接到「超級天王」的加持，成為南市「新共主」？預期將是論壇的重要話題之一。

據了解，這場重要產業論壇由市政府與民間單位合辦，屬於「國家級」高規格會議，歷來有總統或副總統以及中央部會首長參加，與會學者包括美國、日本等外國學者，台南場次早在半年多以前就籌辦，市長、行政院長都是與會致詞貴賓，如今前市長賴清德接任行政院長後，將首度以中央閣揆身份到訪台南參加盛會，隨行官員包括經濟部次長龔明鑫、行政院科技會報委員等重要官員，此行大陣仗南下，政壇喻稱可說是賴清德「衣錦榮歸」。

由於民進黨黨內市長初選白熱化，南市立委陳亭妃、葉宜津、王定宇、黄偉哲、林俊憲，加上民進黨南市黨部主委顏純左、民進黨前副秘書長李俊毅，形成「7搶1」的局面，哪位市長參選人是賴清德的「接班人」，仍是在檯面上或檯面下明爭暗鬥，甚至還有參選人陣營透過網路媒體釋放「西瓜效應」，點名賴系班底議員或親新潮流系的「流友」議員投入輔選陣容，但遭點名的議員則否認，都是耐人尋味！

因此，雖然賴清德已北上行政院忙碌國家大事，但地方選戰熱線依然「如影隨行」，如同賴卸任市長致詞說「我沒有離開台南」，這次南下亦勢必引起外界關注。