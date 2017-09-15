民團籲廢省、廢一國兩區 不要再用「中華靠北」

經濟民主連合、台灣社等團體發起廢省、廢兩岸人民關係條例行動，訴求終結「一國兩區」的錯誤國家定位。（記者廖振輝攝）

2017-09-15 11:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「廢省！廢一國兩區，終結歷史錯誤！」經濟民主連合等團體將在9月18日下週一當天發起廢省、廢「兩岸人民關係條例」行動，將於中正紀念堂自由廣場舉行晚會，以7月底燒金寶方式，要送省政府上路，並展開廢除一國兩區運動。

經民連召集人賴中強表示，9月18日是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」實施25週年的日子，立法院下會期開議後，要審台灣省政府、省諮議會的預算，應將此浪費人民納稅錢的預算全數刪除，更要廢除「兩岸人民關係條例」。

賴中強指出，該條例規定「台灣地區人民」和「大陸地區人民」，我們不要做地區人民，我們要做台灣的主人。

他呼籲，政府未來必須告別一中憲法，今年底前要刪除台灣省政府、台灣省諮議會及福建省政府預算，明年更要廢掉這些機關，「一國兩區」的條例更要在2020年全面廢除。

台灣社社長張葉森呼籲，台灣已精省20年了，每年卻還是編列省政府、省諮議會預算，台灣是一個主權獨立的國家，沒有理由再繼續當中國的一省，台北市長柯文哲也不要再幻想「兩岸一家親」，台灣與中國是兩個國家，把中、台關係當成兩區，民眾絕對無法接受。

勞工陣線秘書長孫友聯也質疑，台灣到底是不是自己的主人，現在很多遺留的不當命名都應改掉，例如省道、省政府，連參加國際賽還要用「中華什麼北」，不應再用「中華靠北」這種自我矮化的名稱。