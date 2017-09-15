柯P挑戰2020總統大位？ 梁文傑：門都沒有

2017-09-15 10:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲2018將競選連任，外界關注下一步是否選總統，柯文哲日前透露，有想過2020年投入總統大選，但「只想了三秒鐘就排除掉了，因為覺得很難、不負責任。」民進黨台北市議員梁文傑今對此吐槽，柯如果市長連任落選，想要挑戰2020或挑戰蔡英文是門兒都沒有，柯真的會成氣候應該是2024年。

梁文傑今早接受廣播節目專訪時表示，他希望台北市不要被國民黨拿回去，如果柯做得好繼續做，但也直言柯要戰2020、挑戰蔡英文是門都沒有，不覺得柯有這種力量去挑戰2020，也不認為好像柯選不上，柯就會對民進黨造成威脅，所以就要聽他，這樣的邏輯是不對的。

梁文傑認為，柯真的會成氣候是2024，綠營的群眾不會讓小英只當一任，柯最後只能靠中間選民或選擇跟國民黨合作。他指出，2024可能就是賴清德、柯文哲或國民黨推的人選，而柯可能就是2000年時的宋楚瑜。

談到新任閣揆賴清德的表現，梁文傑說，現在賴跟整個民進黨群眾是蜜月期，整個民進黨現在覺得士氣起來了，以前林全好像誰都可以欺負，包括柯文哲都可以欺負林全，現在柯也不敢欺負賴清德，可以撐多久還是要看以後的表現；替軍公教加薪是好的開始，這是林全跟小英決定，給賴去發這個大禮物。