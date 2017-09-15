柯P哽咽談雙城論壇委屈 梁文傑：得了便宜還賣乖

2017-09-15 10:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕陪同出席今年上海雙城論壇的民進黨台北市議員梁文傑今表示，台北市長柯文哲確實請一位與總統蔡英文很熟的國安會前諮詢委員幫忙寫講稿，但柯不能解讀此舉就是得到國安會或民進黨認同。他批評，柯出訪除了要民進黨支持，還想獲得中間及泛藍支持，兩邊都要吃，事後又哽咽委屈就是「得了便宜還賣乖」。

柯文哲日前接受電視專訪，談到今年參加雙城論壇時，演講稿送到國安會卻遭「已讀不回」，甚至一度哽咽的委屈說法，引發民進黨反彈，抨擊柯說謊。

梁文傑今早接受廣節目專訪時指出，柯在上海雙城論壇表現中規中矩，因為這本來就僅是城市交流，講話收斂，當時確實有一份講稿，談到兩岸一家親，這確實讓民進黨基層不滿，不過柯確實不是民進黨，很難用獨派標準去要求。

梁文傑表示，柯除了要民進黨的支持，還要中間與泛藍支持，更要展示中共是可接受他，用此手法可理解，可是柯搞雙城論壇或講兩岸一家親是爭取選票的盤算，不能已經達到目的，又要回過頭批判民進黨沒有挺他。

他還說，柯有主觀想像，可能認為前國安會的人幫忙寫稿就代表獲得國安會或蔡英文認同，但其實不是，國安會不是每人在搞兩岸關係。

主持人周玉蔻提問，柯是否在玩弄國安會？梁對此回應，不認為柯刻意說謊，他與人講話有錯誤的理解，就像他以前的幕僚子弟兵，現在擔任總統府發言人，他只要跟子弟兵講了甚麼，好像就代表已經跟總統府講了甚麼，如果蔡沒有回答就代表同意，柯的邏輯是這樣。

梁文傑直言，就算子弟兵知道，不代表總統府同意，柯這種關係他是搞不懂的，周玉蔻則酸，那柯要是當總統那還得了。