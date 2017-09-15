葷食解禁！柯P赴關渡宮還願 第一餐就有肉吃

2017-09-15 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今早赴關渡宮還願，廟方則幫柯P準備臘肉蘿蔔糕和豆漿，作為吃葷後的第一餐。

為保佑世大運順利進行，柯文哲在開幕前一個月到關渡宮祈福並開始吃素，在世大運順利落幕後，卻因擲不出聖筊，廟方請柯P吃素至15日，再到廟裡還願。

綜合媒體報導，柯文哲與世大運執行長蘇麗瓊、聯醫總院長黃勝堅等人到關渡宮還願，儀式結束後廟方告知已可開始吃葷，同時幫柯P準備蘿蔔糕和豆漿。柯P對此則沒有太多感想，僅說一切圓滿，感謝神明幫助。