打不贏台灣少棒 美議員成台灣迷

美眾議員迪桑提斯自承是台灣少棒迷。（記者曹郁芬攝）

2017-09-14 23:24

〔駐美特派員曹郁芬／華府14日報導〕台灣的少棒隊原來也是重要外交資產。美國佛州眾議員迪桑提斯（Ron DeSantis）今天表示，他和台灣結緣是從他參加威廉波特少棒隊比賽開始，台灣隊所到之處所向披靡，他們的棒球隊甚至在帽上印著「我們要贏台灣」（WWT），以打敗台灣為目標。

迪桑提斯說，那時美國隊和外國隊伍分開競爭，最後再爭總冠軍，最後雖然他所屬的球隊輸給加州隊，沒有機會跟台灣隊爭冠軍，但他和台灣少棒隊球員一起打乒乓球，發現他們同是熱愛棒球，想法類似的小孩，他在12歲與台灣小球員的親密互動，從此開展他和台灣的長期友誼。

到現在還在玩棒球的迪桑提斯對坦帕光芒隊的台灣投手胡智為也耳熟能詳，他說，雖然身手未必再有職業水準，如果台灣組隊挑戰美國國會，盡管放馬過來。

迪桑提斯是1978年出生，在1991年時曾參加在威廉波特世界少年棒球錦標賽，當時台灣的代表隊是台中市大仁國小少棒隊，陣中有林威助、鄧蒔陽、潘志強、施金典等好手後來都成為職棒球員，其中林威助更曾遠赴日本，成為日本職棒阪神虎隊的先發球員之一。

籲美台軍艦互訪 並在台部署飛彈系統

華府智庫「全球台灣中心」今天舉辦台美關係研討會，迪桑提斯應邀致辭。目前是外交委員會成員的迪桑提斯說，他支持美台之間更緊密的軍事交流與合作，美台軍艦不但應該互訪，美國更應該在台灣部署與日韓同等級的飛彈防禦系統，他會在國會盡可能強化美台軍事關係。

迪桑提斯說，台灣不僅是戰略上的盟邦，也享有共同價值，美國雖然為保衛台灣付出許多，但台灣也捍衛了美國的利益，是美國重要貿易夥伴。他肯定川普總統在當選後接聽蔡英文總統的恭賀電話是正確的決定，也希望台灣朋友了解，美國國會有一群朋友堅定支持著台灣。