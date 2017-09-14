邱俊榮談入閣 約見、辭職、第三天就上任

2017-09-14 23:28

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會新任副主委邱俊榮今日首度談到入閣的過程，「第一天被約見、第二天辭職、第三天就上任」，坦言接下這份工作有壓力在，不過與新任主委陳美伶理念相同又有國發會同仁願意當後盾支持，相信日後政策溝通應該很順暢，他並呼應陳美伶主張，國家應該多給年輕人出頭機會，擴大年輕人參與政府政策討論與制定。

邱俊榮舉日本產經省例子，讓年輕人去想政策，果然年輕人關心的議題很不一樣，不是投資這些陳年舊問題，全都是對未來生活的想像，這些未來生活的想像，「讓年輕人自己推動比我們臆測來得好。」因此，邱俊榮認為，未來我們應該多鼓勵年輕人參與公共政策討論，想辦法讓他們早一點為我們工作，讓他們自己提出政策，而不是由我們去幫他們規劃。

儘管從學界踏入政府部門還需要適應，但邱俊榮表示，他有許多理念與新任主委陳美伶相當契合，將有助於政策推動，比如過去他就一直強調不該計較經濟成長數字，應該把重心放在分配與環境保護等議題，這與陳主委所說要從國家永續發展重新定位國發會角色是蠻一致的。

另外，產業政策上，陳主委認為政府要努力解決產業「五缺」問題，但不能就停留在解決問題層次上，還必須進一步思考如何帶動產業升級轉型，提出產業發展願景，不完全以利潤、金錢為導向的產業政策，他也相當認同，並將會是未來努力的方向。