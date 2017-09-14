「財政模範生」就不補助加薪？金門怒了

2017-09-14 21:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天傍晚召開記者會，指中央決定要為軍公教加薪3%，金門為此每年要增加上億元人事費，卻因為是「財政剩餘」縣市，中央就不補助，令人無法苟同，並表達嚴正抗議。

縣府秘書長林德恭、主計處長王崑龍傍晚召開記者會指出，對於中央加薪鼓勵公務員士氣的作法表示贊同，並表示金門因此需增加的人事費用，約為1億0530萬元。

縣府指出，這種「中央請客、地方買單」形同懲罰「財政模範生」的作法，不具合理性及正當性，籲請中央收回成命，對補助各縣市因調薪新增的人事費都能一體適用，莫因此讓離島金門寒了心。

縣府指出，中央決定軍公教加薪3%，部分地方政府反應財政窮困找不到這筆錢，行政院主計總處主計長朱澤民表示，除6個直轄市加金門縣等8個基本財政剩餘的縣市外，其它14個縣市因調薪所增加的人事費，中央都會補助。

林德恭指出，歷來中央對於地方薪資補助向無差別對待前例，就如金門縣每年將數十億元金酒盈餘努力上繳中央菸酒稅收一樣；若基於地方基本財政有剩餘的理由，便排除在中央補助新增人事費用的縣市之外，實在令人無法苟同。

縣府指出，金門是零負債的縣市，但之所以財政體制較優，也是因長期致力於開源節流的結果，絕非憑空而來的不勞而獲；且近年縣營金酒公司盈餘趨緩，基礎公共建設還在建置中，所需不菲，整體歲入歲出短絀也有擴大情形。

縣府強調，中央素來鼓勵地方財政應朝向健全化發展，應不至於因此就要金門縣政府自行負擔因中央軍公教調薪一體政策而增加的人事費用。