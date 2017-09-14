「星宇條款」修法遭退回 張國煒喊話：航空公司成立門檻不合理

2017-09-14 20:33

〔記者陳宜加／台北報導〕星宇航空創辦人張國煒去年底宣布籌設星宇航空，為台灣民航界投下震撼彈。然而，俗稱「星宇條款」的「民用航空運輸業管理規則」修法受阻，星宇成立恐得再等等，增添變數。

張國煒今晚首度回應，說是問題也不是，就是入門資格的問題，星宇航空嚴格說起來是台灣第七家航空業者，第幾家不是問題，遊戲規則放在那裡，只是他過去沒有注意到門檻問題，如今才發現非常不合理。

他進一步指出，現行法規規定必須是既有交通運輸業者才能申請，非常奇怪，民主國家不應限制交通業者才能做航空，再來就是要做國際貿易，與民航有什麼關係？也是很奇怪的理論。他向民航局反映不合理性，全球民航沒有國家這樣規定、有保護主義的影子。

他說，民航局初步認同，其實台灣有許多法令很就沒有修，包括民航法、管理規則等，與國際悖離，民航局同意討論這個問題，比照美國、日本、法國、英國等國家作法，以飛安、財務狀況、經營團隊素質為考量，而非要求是什麼業者，修法方向是非常好的。

他說，很不幸的修正草案遭交通部退回，要求民航局全面檢視法規，感覺並不是反對，只是希望既然要修法，其他東西一併處理，民航法有許多東西要花時間檢討，但是不是要花這麼多時間綁在一起，讓修法通過，不必然要這樣。正如立法院修法，不可能總是包裹式修完，更要考慮產官學，包括公聽會等調整。

他強調，針對新進民航業管理辦法，不必然一定要跟其他民航法規一起，加上是交通部內部規則、無須經過立法院，站在星宇立場，當然希望能分開處理。

張國煒今晚表示，現在不能說是阻力重重，但確實稍微不順，但應該都可以解決。相信上天知道他為了這個社會、這個國家，他也可以日子過得很好，不要搞航空，不少網友批評他是傻子、腦筋不清楚，他坦言，他就是太有理念，決定做這件事，就要把它做好。

他說，成立航空公司對台灣是好的，對一般民眾來說多一個選擇，不是要打價格戰、而要拉高品質。基本上政府不用花任何一毛錢，景氣低迷有這麼大的投資加上可以利民，服務、飛安做好，百益而無一害。