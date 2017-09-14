讓年輕人有感！ 國發會加速推動行動支付

國發會主委陳美伶（右二）今日舉行上任來首度記者會，提出未來十大工作重點，期許國發會「接地氣」，施政讓人民有感、年輕人看得到未來。（國發會提供）

2017-09-14 20:48

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會主委陳美伶今日表示，行動支付在數為經濟時代的趨勢發展不可逆，國發會將啟動行動支付推動策略與執行方案，下週就會將召開跨部會會議，全力推動加速落實行動支付計劃，及早達成行動生活的目標。

陳美伶今日提出國發會要重新定位，經濟成長不是唯一目標，而是追求國家永續發展，並且要「接地氣」，政府施政以民意為依歸，讓年輕人看得到未來、讓人民感受到幸福。

為此陳美伶提出國發會未來十大工作重點，期許國發會不只透過數位平台與百姓溝通也要走出辦公室與民眾直接接觸，其中，為了讓年輕人有感，陳美伶並將行動支付列為十大重點之一。

陳美伶說，雖然有人說在台灣有這麼多ATM、便利超商、偽鈔又少，要台灣全面使用行動支付並不容易，但未來在物聯網時代，行動支付已經是不可逆的趨勢，尤其年輕人有這樣的需求，不能不去滿足他，「總不能他在國外都使用行動支付，回到台灣反而行不通。」

陳美伶說，目前金管會、經濟部、財政部等機關已定有相關推動計劃，但並未有全面發展策略，尤其行動支付涉及金融、電信、批發零售、觀光、交通等諸多產業，有許多法規、技術及環境面議題有待處理。

國發會將扮演協調、統合工作，下週就會邀集各機關、中華電信、財金公司以及高鐵、機捷共同來討論，希望定出跨部會整合策略與作法。