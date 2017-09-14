親中賣台？ 馬英九：我頂多賣台灣的水果而已

2017-09-14 19:16

〔記者張安蕎／新北報導〕前總統馬英九常被批評「親中賣台」，他今天下午到新北市裕德雙語學校演講時，主動提及此事，並開玩笑稱，「中我不見得親，台是絕對沒賣啦！我頂多賣台灣的水果而已。」

馬英九以「中華民國總統所需要的國際觀」為題向小學生演講，稱因他推動九二共識，才促成陸客來台、兩岸直飛等，「蔡總統他們並不承認九二共識，但這已是現狀一部分，你喜歡也好，不喜歡也好，就有這個問題存在。」

馬英九說，「我畢竟曾經讓台灣跟大陸的關係，在兩岸關係歷史上呈現一個最繁榮和平階段」因此他呼籲，「現在應該趕快把兩岸關係拉回來，否則對台灣不利！」因中國在軍事、經濟等各方面不斷成長，推動一帶一路、亞投行等，對台灣都是有商機的事件，台灣應該盡力爭取，否則將來發展空間會越來越小。

馬英九說，「常有人罵我親中賣台，其實我想了半天，中我不見得親，台是絕對沒賣啦！我頂多賣台灣的水果而已。台灣怎麼可以靠我賣得掉呢？」接著話鋒一轉，批評蔡政府上任1年多來，「對我們有沒有利，我想大家心裡會有數。」

他說，我們領導人要拿出智慧，兩岸關係不解決的話，台灣長期的發展會有很大的影響，「我要提醒大家，美國跟日本都沒辦法真正幫台灣的忙，台灣要自己幫自己的忙」