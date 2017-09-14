每年逾3千人因交通事故死亡 立委催生「運安會」

2017-09-14 18:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每年國內有超過3千人因運輸事故死亡，且不論航空、鐵路、公路等，每當重大交通意外發生時，由監理單位自己調查，都會有球員兼裁判的質疑；多名立委過去多次於交通委員會質詢時，提出成立獨立調查機關，並要求飛安會提出設置草案。如今立委李昆澤、陳素月等人已提出「大眾運輸安全調查委員會組織法草案」，且已送出程序委員會，最快下會期可排入審查且有望通過。

交通運輸工具可說是民眾每日出門必需品，根據衛生福利部105年死因統計結果分析，事故傷害造成7206人死亡，當中因運輸事故而死亡有3245人，占比高達45%。任何一起事故的肇因，除管理機制出現問題，監理缺失也可能直接或間皆造成影響，當監理與調查組織隸屬同一機關，無論調查再專業，大眾都會質疑調查結果公正性。因此，透過公正且客觀調查找出真相，提出有效且可行的改善建議，防範類似事件再發生，可說是大眾的期待。

根據李昆澤所提大眾運輸安全調查委員會組織法草案，委員會轄下建置6個處4個室，包含航空運輸調查處、軌道運輸調查處、海事運輸調查處、公路運輸調查處、研究發展及國際事務處、工程技術支援處、秘書室、人事室、會計室、政風室等。運安會成立後，除要負責事故調查、給出有效改善建議，並列管追蹤改善進度外，還要肩負使台灣大眾運輸安全與調查水準，能跟上國際腳步的責任。

交通部政次王國材表示，美國國家運輸安全委員會負責公路、海洋、航空、鐵路、管道和危險材料調查的單獨分支機構。現行飛安會直接改運輸安全委員會，涉及大量新專業人力參與，其組織尚待討論；而運輸安全不是說成立一個委員會就可以達到，專業人才是很重要一環，且航空飛安屬極稀少事件，鐵公路事件相對多很多，投入人力、時間都需要考慮，但交通部沒有排斥成立獨立調查機構。

立委李昆澤表示，很多國家都已有第三調查機構，台灣也應朝向這方向走，成立運輸安全調查委員會，不僅能提升調查公正性，針對肇事原因提出具體改善建議，還能培養台灣事故調查能量。目前推動上遇到困難，除跟既有調查系統接軌外，員額部分也是很大問題，還需要跟人事行政總處溝通。如果下會期通過後，從無到有建立一個新單位，或是從飛安會擴充，都是可以推動方向。

陳素月提案已通過一讀，預計立法院下會期就會排專案報告並召開公聽會，陳素月指出，國內軌道、海難事故多，例如日前台鐵集電弓斷掉延誤上萬人行程，2年多來發生數次，卻沒有徹底檢討。

飛安會執行長王興中表示，全世界獨立調查單位，只有美國將公路納入，如果真要成立，應先從建立籌備處開始，初期人力預計需50人，等運作幾年後，再來看組織該如何調整。若以飛安會為例，飛安會於民國87年成立，宗旨是避免類似事故再發生，台灣從民國95年至104年飛安現況，渦輪噴射定翼機平均全毀事故率，由10年前每百萬離場發生3.18次，降至0.58次，低於世界平均值0.7次；認為不受干預獨立公正調查，能確實發現事故可能肇因，提升飛航安全。