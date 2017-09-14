陸委會：李明哲案和周泓旭案 完全無法類比

2017-09-14 17:59

〔記者林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲被中國依「顛覆國家政權罪」受審，部分言論將李明哲與涉中生共諜案的政大畢業生周泓旭類比，陸委會副主委兼發言人邱垂正今反駁，周泓旭涉嫌利誘台灣公務員洩密而遭捕，與李明哲議論中國大陸時政而被捕，兩者完全無法類比。

陸委會今舉行例行記者會，對於李明哲案後續進度，邱垂正說，政府已對外表示，李明哲只是人權工作者，既不可能、也沒有能力顛覆中國大陸政權，呼籲陸方妥適回應各界共同期待，審慎做出符合普世人權價值的合理處置。

邱垂正指出，對於陸方可能的宣判時間及結果，我政府不會妄加臆測，但營救李明哲是最重要的工作，政府會繼續與家屬、各界共同合作，盡一切努力，促成李明哲早日平安返台。

邱垂正強調，政府對於李明哲案迄今，始終秉持維護國家尊嚴前提下，確保李明哲人身安全，以救人為先的原則全力協助家屬，政府會積極透過管道向陸方聯繫，要求陸方確實維護李明哲人身安全，保障其應有權利，也會結合各相關機關、各界力量，積極進行各項營救工作。

此外，媒體也詢問，有輿論將李明哲案與周泓旭案做類比，邱垂正強調，據我方偵辦機關說明，周泓旭涉嫌利誘台灣公務員洩漏機密情報而遭逮捕，與李明哲透過網路等媒介議論中國大陸時政而遭拘捕，兩者完全無法類比。

邱垂正表示，據向法務部了解，周泓旭已聘有律師，協助維護其相關訴訟權利，我方也依照兩岸共打協議向陸方通報，周泓旭家屬迄今仍未向我方提出探視申請，但家屬若有提出，主管機關會依照相關規定辦理。