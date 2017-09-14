柯文哲條款？綠高層：模擬可能狀況 不能窄化

2017-09-14 17:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會昨天通過2018縣市長及縣市議員提名條例草案，對於外界關注其中的「柯文哲條款」，民進黨秘書長洪耀福今天說，「這不是柯文哲條款，只是制度設計，徵召區本來就要模擬各種可能狀況，不能窄化為柯文哲條款。」

民進黨中執會昨天通過2018縣市長及縣市議員提名條例草案，其中第6條規定，民進黨非執政直轄市、縣市長之提名，如有特殊選情考量，得經中執會決議後，另訂方案執行之。這條規定被外界視為「柯文哲條款」，可能為了未來的合作而訂。

不過消息傳出後，許多支持者以為民進黨已經要禮讓柯文哲，中央黨部昨天湧入不少抗議電話，認為民進黨應該自提人選。

對此，洪耀福今天表示，基層的聲音他們都了解，不過徵召比較有彈性，能夠戰略性因應情勢變化，這件事急不得也慢不得，例如黨必須觀察國民黨在各選區的動向，再決定要要比國民黨早還是晚提名，狀況很複雜，必須靜觀其變。

洪耀福也特別澄清，針對直轄市提線市長提名的特別條例草案，外界有所謂「柯文哲條款」說法，但相關條文，並非「柯文哲條款」，且該條文在上一次地方選舉也有，狀況可適用到其他縣市。

洪也說明，因應明年大選，選對會也會擴編，先前選對會著重在制度研擬，下一階段選對會，需要實質協調、整合、輔選，會有更多人參加。黨內人士也說，參酌過去執政經驗，未來輔選機制，也會納入府、院代表參與，先前在黨政資歷豐富的政院秘書長卓榮泰，及府方適當代表，都是可能納編的人選。

在議員提名不分，這次草案中設有「排除政治家族條款」，讓有交棒的議員，其配偶和三等親無法適用新人的民調加權；不過，由於條例只規範「現任」，不溯及「前任」，許多被外界討論的二代都還是可以加分，外界也質疑此條款是否能有效排除政二代？對此，洪耀福說，不需要把政二代汙名化，也不是說政二代就不能參選，制度設計不是為了排除誰，而是要讓競爭基礎公平一點，要有全面性的設計，考量可行性。「像這種條款，國民黨一定不敢跟進。」