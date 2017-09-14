台南觀光城沒落市府擬收回 店家人心惶惶

2017-09-14 16:45

〔記者蔡文居／台南報導〕曾經風光一時的大台南觀光城，歷經30餘年，如今已沒落，台南市經發局自去年初停止租約，打算收回重新整頓，引起店家強烈反彈，質疑他們都是合法的攤商，政府理應輔導業者再現榮景而非拆屋趕人，讓大家人心惶惶。

經發局表示，現在觀光城已沒落，而且有髒亂、違建等問題，不少店家已變成住家、倉庫或沒在營業，部分店家的營業種類甚至是卡拉OK、機車行，已與觀光城興建的目的不符合，再加上監察院也提出糾正。因此，希望店家能集中營業，沒營業的部分則收回，而建物破舊有安全疑慮者則拆除。

經發局主秘王俊博表示，市府並非要趕人，會再邀集店家會商，聽取大家的意見，再看如何來協助大家。

市議員李文正今天在市議會邀集觀光城自治會長謝進興、店家及經發局就觀光城何去何從進行會商。

自治會長謝進興等人表示，觀光城商店街是水泥建物而非臨時鐵皮屋，他們也都是合法的業者，當初因觀光城發展，才帶動周邊社區繁榮發展，現在卻以老舊要拆掉，令人情何以堪？而且政府完全沒有輔導，只是一紙公文就停止租約，現在打算要拆遷，還漲租金，大家人心惶惶。政府如果要強拆，怎麼拆？希望以輔導取代拆遷，再創商機，創造雙贏。

李文正也批評市府不該本末倒置，如有違建、髒亂就應針對各問題來處理，大家沒意見，而非全盤否定，讓合法業者無所適從。

根據經發局的統計，觀光城分為8棟，共有204戶，目前還有186戶，但實際營業者有剩94戶。