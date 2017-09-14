借鑒日本職足經驗 黃國書邀仙台七夕隊來台交流

民進黨立委黃國書邀請日本仙台七夕足球隊，來台灣進行交流。（記者鄭鴻達攝）

2017-09-14 16:07

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委黃國書今邀請日本職業足球隊「仙台七夕隊」來台交流，盼借鑒經驗促進台灣足球運動產業發展；體育署長林德福則設定目標，要我國足球世界排名在6年內進步到前100名；仙台七夕隊社長西川善久感謝台灣於311大地震之幫助，表示此行帶著回饋精神來交流，盼儘速看到台灣的職業足球隊及聯盟誕生。

立委黃國書、李麗芬今舉辦「借鑒日本職足成功經驗 公私協力點燃台灣運動產業」記者會，邀請日本仙台七夕隊社長西川善久等日方代表、體育署長林德福、台灣足球協會名譽理事長石明謹、台中市政府運動局局長王慶堂、台灣足球協會秘書長朱基宏等人出席。

黃國書表示，世大運運動員大放異彩，「國民體育法」修正通過，讓體育改革即將大刀闊斧開展，除體改外，台灣體育產業也應獲得發展。他指出，立法院教育及文化委員會上會期審議「運動產業發展條例草案」，將讓政府機關及國、公營事業得以投資運動產業。

黃國書表示，仙台七夕隊於1993年設立時，總投資額僅4億多日圓，但在仙台市政府、宮城縣政府、在地企業及民間合資經營下，近年開始產生盈餘，不但帶動產業發展、文化觀光，更帶動市民的認同，做出城市復興，更因協助重建，在大地震後獲得「仙台復興」之美名。

林德福表示，台灣足球十多年前世界排名為153名，近期則在140多名左右，台灣足球國際實力為有長足進步，而前瞻計畫特別編列23億元要興建6座標準足球比賽場地，盼在6年內，將台灣足球排名提升到前100名，此目標可行，但需要民間及政府協力與支持。

西川善久表示，先前日本東北發生大地震，對台灣的幫助印象最深刻，此行主要有兩個目的，一為感謝台灣的幫忙，而帶著回饋的心情來，二為與台灣有更多交流，除了在台舉辦足球小教室，也向姊妹市台南市釋出希望能以台南做為移地訓練場地的意願。

西川善久說，近期仙台、台北有飛機直航，來台移地訓練機會也更高，他們得知台灣尚未有職業足球隊或聯盟，在亞洲國家是少見的例子，以仙台經驗來看，若成立專業球隊，將是世界排名長足進步的開始，希望盡速看到台灣自己國家的職業球隊及聯盟誕生。