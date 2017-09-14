講稿有無送國安會？柯避而不答

2017-09-14 16:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視專訪，一度哽咽表示雙城論壇前，有把講稿送到國安會，國安會高層卻「已讀不回」，放他一個人「單挑」阿共仔，讓他非常傷心。總統府發言人林鶴明昨表示，民選首長出訪的演講、論述，為個人意見表述。對此，柯文哲今天避而不答。

柯文哲在12日播出的電視專訪中指出，無論雙城論壇或世大運，都不是台北市政府可以獨自扛起來的，國安會、陸委會卻都放他1人處理，等出事再攻擊他。總統府、陸委會皆否認。

總統府發言人林鶴明昨天表示，民選首長出訪的演講或論述，是個人意見表述，從來不必向國安會申請或核可；陸委會副主委邱垂正說，雙城論壇遇到中巴建交，呼籲各界團結一致，並無攻擊柯文哲。

柯文哲今天下午出席金輪獎頒獎典禮後受訪時表示，現場媒體多次提問究竟沒有把講稿送到國安會時，柯文哲僅看了發問媒體一眼，沈默數秒後，避而不答。

他僅說，不管雙城論壇、世大運，不是他一個人可以應付的，特別是牽涉到兩岸的關係，不過還好撐過去了也平安落幕，就到此為止。這種困難的局面，沒有辦法讓每個人滿意，就儘量在立場上，儘量維持台灣最大利益。

柯表示昨天回去有反省，如果真的為台灣、為國家做事，也不用悲傷，能扛的過去就扛過去。

另針對中國時報報導，雙城論壇辦了8屆，雙方市政議題已討論的差不多，明年逢2018選舉，上海方決議停辦，後年再聚焦經貿。對此，柯文哲回應，「從哪聽來的？怎麼連我都不曉得？」

而風傳媒報導，在世大運閉幕式時，中國有意在副總統陳建仁不出席的情況下出席，柯文哲就此向總統府探詢意見。柯文哲則說，「這就是典型的科幻小說讀太多，湊成這個樣子我都不曉得。」

相關影音