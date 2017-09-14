民進黨中央黨部至少加薪3％！起因竟然是這個...

民進黨秘書長洪耀福今天宣布替黨工加薪。（記者蘇芳禾攝）

2017-09-14 15:44

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨秘書長洪耀福今天與媒體茶敘時宣布好消息，洪耀福表示，為了響應總統蔡英文和行政院長賴清德的軍公教加薪政策，民進黨中央黨部所有員工明年1月起至少加薪3％，呼籲台灣各行各業，可以一起響應。洪耀福也笑著對現場記者說，希望媒體也要給記者、員工加薪。

民進黨中央黨部大約有130幾個黨工，洪耀福說，之後會請秘書處精算相關的費用，不足的錢會募款。

洪耀福在7月6日與全體黨工座談，許多黨工舉手談到低薪、加班、加薪等問題，不過有年輕主管發言說，來到這個黨就是要付出、學習，不應該是為了薪水而已，引發基層黨工不滿在臉書狂譙，引發不小風波。

洪耀福透露，主席蔡英文有看到那則新聞，後來就交待他，要注意一下黨工薪水有沒有偏低，研擬怎麼幫黨工加薪。

洪耀福說，民進黨中央黨部新進黨工，起薪大約3萬多，不會輸給外面的企業，這次基層黨工加薪至少3％起跳，民進黨在編列明年度預算時，會把這些錢都算進去，如果明年1月加薪，這樣一來，明年2月發放年終獎金時，大家拿到的年終獎金也會比較多。

至於民進黨地方黨部部分，洪耀福說，民進黨跟國民黨部不一樣，民進黨的地方黨部財務自主，所以各縣市的薪資水平可能也會不一致，黨中央只會部分補助，不過，民進黨的地方黨部主委都很厲害，所以（加薪）應該沒問題，會再跟地方黨部主委談談。

洪耀福宣布完利多，也開玩笑說，「啊，這樣薪水就會被老婆知道了。」「那我宣布秘書長薪水不調整好了。」