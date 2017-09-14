遭批像奴才 海基會：不實說法深感遺憾

2017-09-14 15:34

〔記者林良昇／台北報導〕我非政府組織工作者李明哲在中國湖南岳陽出庭受審，前民進黨立委王麗萍隨李妻李凈瑜前往，王回台後接受媒體專訪時砲轟海基會「奴才」，「沒有保護、沒有敵我意識，也沒有主權觀念」，對此，海基會表示，王並非家屬，海基會還是全力提供協助，對王的不實說法深感遺憾。

王麗萍今接受媒體專訪時，砲轟「海基會像奴才」、「沒有保護、沒有敵我意識，也沒有主權觀念，海基會唯一的邏輯，就只有在別人土地，要盡量低調和忍耐」。

海基會對此表示，陪同人員絕無表達要求低調等情事，中國大陸方面收回李凈瑜一次性台胞證，海基會陪同人員第一時間積極聯繫處理，堅守我方立場，當場與陸方折衝協調，力爭當事人權益，王的說法與事實完全不符。

海基會強調，協助李明哲家屬赴中國大陸，海基會善盡陪同與保護的責任，家屬對此也表達感謝，而王麗萍並非家屬，海基會還是全力提供協助，對王麗萍的不實說法深感遺憾。

海基會說，海基會自1991年成立以來，接受政府委託與授權，秉持「對等、尊嚴」的原則，協調處理兩岸人民往來相關事務，盡力解決兩岸開放交流後所衍生的問題，也是海基會成立的宗旨。

海基會指出，台灣民眾在中國大陸遇到任何問題，海基會一定盡全力提供協助，維護國人的權益，這是海基會的職責。

海基會強調，捍衛、爭取台灣民眾的基本權益，這是海基會的天職，也是海基會每個工作同仁責無旁貸的使命。對於國人爭取自身合法權益的行為與精神，海基會予以支持與肯定。

關於李明哲案的後續協處，海基會表示，日後依然秉持一貫的立場與態度，根據家屬需求提供所有必要的協助，全力協助家屬。