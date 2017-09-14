碧雲禪寺成「共匪窩」 彰縣議員要政府硬起來

碧雲襌寺成共產主義基地。（記者顏宏駿攝）

2017-09-14 14:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣公民李明哲到中國，沒做什麼事，卻被中共政權指控「顛覆國家政權」，至今還無法返台，反觀建商魏明仁，自詡為中國人，取得彰化縣二水鄉碧雲禪寺產權，將寺廟改造為「共產主義基地」，不承認台灣主權，每天升五星旗、唱中國國歌，至今逾半年，政府對他毫無作為，彰化縣民進黨籍縣議員許書維說，魏明仁的碧雲禪寺是「彰化之恥」，明目張膽顛覆國家卻沒事，政府應拿出作為「以牙還牙」。但也有民眾說，「不用理他」，魏明仁不算什麼咖，台灣是自由的國家，有他安然存在，印證兩岸政權大不同。

許書維今天到碧雲禪寺旁關心被「趕出門」的比丘尼，他說，李明哲「被認罪」，讓他感慨萬千，魏明仁在此地逾200天，每天升中國五星旗，唱中國國歌，政府對他卻毫無作為。

他說，這種人若在早年，再就被拖出去槍弊了，怎可能讓他如此囂張，特別是「李明哲案」發生後，李明哲沒有做任何事，中國卻毫無理由把他抓起來，審訊時，要他唸稿「自白」，滑天下之大稽，這是中國用該案恐嚇台灣人，「你們台灣人都是無三小錄用」。

不過，也有民眾認為「不用理他」，謝姓民眾說，魏明仁這種人恨不得「你來抓他」，抓他新聞炒大，他就越出名，實際上，他在自己的土地「作宣示」，沒有礙著誰，應該沒罪，如果政府「大動干戈」就「正中其下懷」。

縣府說，該案雙方（魏明仁與比丘尼）對於產權的認同仍有歧異仍在訴訟中，目前等待官司定讞再進一步動作。

依刑法100條，意圖破壞國體，竊據國土或以非法之方法變更國憲，顛覆政府。處7年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。但彰化檢方表示，刑法100條的成立要件必須有強暴或脅迫的行為，魏明仁在私人的土地上「做動作」，為「思想犯」，台灣是言論自由的國家，所以檢警無法作強制性的作為。