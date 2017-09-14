賴揆促「接地氣」 決督導5加2產業創新等計畫

2017-09-14 13:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院新任院長賴清德今天表示，希望行政院在各首長支持下，政府本質要以服務取向取代管制取向，深信政府的威信不是建立在令出必行，而是要建立在令出民意，所以「接地氣」非常重要，如果政府有辦法充分反映民意，所定的政策或法令，必然可以得到人民的支持，執行上沒有問題，政府的威信自然可以建立。

賴清德並指出，蔡總統對於新內閣的期許，其中非常重要的一項，就是希望行政院團隊有效管控各項計畫的執行進度和預算效能，減少財政上不必要的浪費。因此，他決定包括產業結構轉型的5加2產業創新計畫、能源轉型供電穩定計畫及其他重要攸關民生經濟、奠定國家發展基礎之計畫，將親自召開會議督導執行情形。

他表示，未來請國發會統籌並擔任幕僚工作，務期展現最高效能及執行力，讓每項計畫、方案都如期如質完成，以提高國家競爭力並帶動人民幸福。

賴清德今天主持院會時，做以上表示。

賴揆說，也要與媒體建立伙伴關係，不要視接觸媒體為畏途，因為媒體是反映社會各界的意見給我們參考，是第四權，除了監督政府施政以外，背後有很重大的意義，就是反映民意。如果政府有辦法面對問題，把媒體當作伙伴關係，藉由他們的報導推動政策，國人才有辦法清楚知道政府重點工作是什麼，發生的問題要如何解決，這樣民眾自然會放心，會支持政府的施政。