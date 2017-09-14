李明哲剛受審... 中共將出書宣揚五年「人權成就」

2017-09-14 12:27

〔記者林良昇／綜合報導〕在中共十九大舉行前夕，就算我非政府組織（NGO）工作者李明哲剛受審，中國人權情況受質疑的情況下，中共仍將編《中國人權新成就（2012—2017）》，「宣揚」中國人權成就，中國外交部長王毅撰序宣稱「鞋子舒不舒服，只有腳知道」，中國人權狀況如何，中國人民最有發言權。

中國的人權狀況一直飽受國際質疑，中共黨媒「人民日報」今日刊登由王毅撰寫的《中國人權新成就（2012—2017）》序言，王毅在文中指出，中共總書記習近平回答了中國人權應當舉什麼旗幟、走什麼道路，「充分表明我們對人權問題的認識上升到了一個新的高度，為堅持中國特色人權發展道路、全面推進我國人權事業提供了基本遵循。」

王毅聲稱，從中共十八大以來的5年，是「是人權理論建設持續完善的5年」、「人權保障頂層設計持續加強的5年」、「經濟社會發展持續推進的5年」、「民主法治水平持續提升的5年」、「參與國際人權治理持續深化的5年」，「中國人權事業發展之所以能夠取得如此輝煌成就，關鍵在於我們堅定不移地走中國特色人權發展道路。」

王毅指，中國人權發展道路的最大特色就是基於中國特色社會主義的優勢，堅持普遍性與特殊性相統一，堅持民主和民生相促進，堅持和平、發展和尊嚴相協調，只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國，「這是歷史的結論」。

王毅聲稱，「鞋子舒不舒服，只有腳知道」。中國人權狀況如何，中國人民最有發言權，這是人民的選擇；他也說，中國抓住影響司法公正公信的問題，有序推進司法責任制改革、訴訟制度改革和司法便民利民改革，守住司法維護社會公平正義的最後防線。

王毅也強調，中國尊重各國自主選擇的發展道路，尊重各國自主選擇的人權保障模式；主張在平等和相互尊重的基礎上，開展人權對話、交流與合作，推動國際人權事業健康發展。