姚文智表達參選北市意願 小英給個神祕微笑

民進黨立委姚文智當面向總統蔡英文表達爭取參選台北市長的意願，獲得蔡英文微笑回應。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-14 11:42

〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨中央執行委員會昨通過「2018年直轄市和縣市長提名特別條例草案」，被外界指為「柯文哲條款」。民進黨立委姚文智強調，他一樣會全力爭取民進黨提名參選台北市長，並透露昨向總統蔡英文當面表達參選意願，蔡聽完給他一個微笑，但姚堅不透露此微笑意涵為何。

民進黨中執會昨通過「2018年直轄市和縣市長提名特別條例草案」，明訂有特殊選情的縣市，可經過中執委決議特案處理，但因草案內容並未提及受提名人必須入黨，因此被外界解讀是為徵招台北市長柯文哲競選連任保留空間的「柯文哲條款」。

始終有意參選台北市長的姚文智受訪表示，民進黨展現的是務實與承擔，他一樣會全力爭取民進黨的提名，昨天通過的條文是代表民進黨的務實與彈性，「但選舉尚早」，四年前此時柯文哲仍在台大醫院地下室，真正會決定人選得時間是在明年春天。

媒體問姚是否與總統會面。姚文智說，昨在會面時表達總統與黨內同志先前於其父親過世時的慰問，並當面表達爭取參選台北市長的意願，且因總統是政策型總統，因此也有向總統報告未來台北市的發展藍圖，包括「都市再生條例」的公辦都更法制化等議題。

媒體追問總統對此有何回應，且若因「柯文哲條款」不能參選是否會感到委屈。姚文智表示，此辦法通過後，他會努力讓它變「姚文智條款」，且此條款是去年選對會即有的共識，總統在聽完後有給他一個微笑。至於蔡英文的微笑意涵為何，姚則堅持不能透露。