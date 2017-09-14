政府放柯P單挑阿共？ 他嗆柯：若說謊退出政壇！

柯文哲日前接受電視專訪時，點名國安會、陸委會都讓他獨自處理雙城論壇、世大運，放他自己去跟阿共仔「單挑」，等出事後再攻擊他。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-09-14 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受電視台專訪時，點名國安會與陸委會都讓他獨自面對雙城論壇、世大運，放他自己去跟阿共仔「單挑」，甚至還在出事後拿來攻擊他，一度哽咽、無法言語，坦言當時非常傷心。對此，師大政治所教授范世平在臉書PO文，認為柯文哲的指控很嚴重，要求柯用政治生命來擔保，若有說謊「請退出明年的市長選舉，退出台灣政壇」。

范世平表示，他想問問柯文哲「雙城論壇」所說的兩岸是「生命共同體」這句話，國安會事前知情嗎？因為這句話才是關鍵，「如果國安會知情而沒反對，那責任真的不在柯文哲，許多綠營支持者批評柯Ｐ一昧迎合中國，是冤枉他了」。但范世平也說，柯文哲應該要拿出當初給國安會的演講稿全文、發文字號，以昭公信。

針對世大運期間，柯文哲說他和國台辦交流局長黃文濤見面，但陸委會官員卻躲起來，只好由北市府自己處理一事，范世平也要柯文哲說明，是向陸委會哪個單位，哪個人聯絡？

柯文哲12日受訪時表示，日前去雙城論壇，講稿事先都有送到國安會，但國安高層卻「已讀不回」，放他自己去跟阿共仔「單挑」，等到出事了，就拿這個來攻擊他，更坦言當時非常傷心，飛機一落地還沒開艙門，他打開LINE卻看到陸委會攻擊他的發言，讓他差點飆淚。對此陸委會則澄清，並無攻擊柯市長，相信柯應該能理解。