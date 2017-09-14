川普今秋首訪亞洲 外交部：密切注意

美國總統川普將於今年秋天正式訪問亞洲，預計將到訪中國。（法新社）

2017-09-14 11:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普將於今年秋天正式訪問亞洲，預計將到訪中國。外交部發言人王珮玲今天表示，我方與美方經常性交換意見，尤其對於這類重要行程，在事前到事後等各階段，我方都會持續觀察，密切注意，並向美方表達我們關切的議題。

川普預定將出席11月於在菲律賓舉行的美國與東協高峰會與東亞高峰會，也將出席在越南舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會，為川普首度正式訪問亞洲。由於中國國家主席習近平於今年4月首度與川普見面時，曾當面邀請川普訪中，預計中國將會是此行中的一站。

由於朝鮮半島情勢緊張，美國也一直表達希望中國約束北韓，此時川普訪中，格外受外界矚目。王珮玲今天出席外交部例會時回答媒體提問說，我方隨時密切注意此事，川普相關行程由美方發布，我駐美處都會回報，我方也關注川普在何時、訪問何與參與何種活動。

王珮玲進一步說明，我方與美方在包括工作階層在內的各層級，經常性交換意見。尤其對於這類重要行程，在事前到事後等各階段，我方都會持續觀察，密切注意，並向美方表達我們關切的議題；美方也會向我方說明相關規劃、事後簡報，這些都是我與美方行之有年的作法。