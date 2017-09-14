P2P網路借貸風行 立委憂負面效應

2017-09-14 11:02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕P2P網路銀行借貸（peer to peer network lending）近期在台風行，民進黨立委林俊憲指出，會由此借貸者，多是在金融機構無法借款者，且平台處於法規灰色地帶，恐衍生呆帳、詐騙、重利等問題。金管會表示，此非無法可管，有鼓勵借貸平台與金融機構合作並制定規範。

立委林俊憲今於立法院召開「新興P2P網路貸款侵台亂象叢生 林俊憲：金管會別逃避責任」記者會，並邀請金管會銀行局專委周正山經濟部商業司專委曾碧雲及經濟部商業司科長陳月英列席，探討「P2P網路銀行借貸」類型之新興型態借貸平台，以及其管理問題。

林俊憲說，會到網路借款者，通常是在金融機構借不到錢的信用不佳者，且因風險高，放款人會收取高利率，此借款模式在國外早已盛行並衍伸問題，如中國盛行「校園貸」、「裸貸」，連沒經濟能力的學生或女生拍私密照即可借款，目前呆帳已高達600億元人民幣。

林俊憲表示，對此英國、美國及中國都開始著手管理，英國更是制定專法。林俊憲說，在台灣的網路借貸平台處於法律灰色地帶，恐衍生呆帳、詐騙、重利等社會問題，金融監理應以功能性而非機構別來管哩，盼新任金管會主委顧立雄，能展現與過去不一樣的氣象。

周正山回應，金管會先前洽邀許多業者來了解、研究此P2P網銀借貸模式，屬於網路平台提供借款供需雙方在平台上媒合，並收取手續費，並非預先收取、儲值存款，雖非金管會所轄之金融業務性質，但也非無法可管，仍有相關法律規定前提。

周正山表示，此類平台不得發行有價證券或金融商品；第二，不可預先向放款方收錢；第三，不得違法蒐集各資；第四，不得違法催收帳款；第五，則是不得違法傳銷。他強調，金管會有鼓勵業者與金融機構合作，並請銀行公會制訂規範，讓業者經營更健全。