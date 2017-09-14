一例一休怎解套？ 賴揆和綠委便當會討論

一例一休爭議怎解套，賴揆中午將與民進黨立委會商徵詢其看法。（資料照，記者李欣芳攝）

2017-09-14 10:56

〔記者李欣芳／台北報導〕新閣揆賴清德上任後，前閣揆林全留下的「一例一休」爭議如何解套，各方關注。賴清德今天中午將首度與民進黨立委舉行便當會，趕在立院開議前賴揆就決定先與民進黨立委餐敘，據透露，賴揆今天中午要與民進黨立委溝通重大政策與優先法案，其中一例一休爭議，賴揆將首度徵詢民進黨立委的看法。

賴清德日前表明要務實解決一例一休爭議，政院並撤回前閣揆林全編製的明年度中央政府總預算案重新調整，今天上午經行政院院會通過後，中午賴揆將與民進黨立委便當會，首次便當會除了聯繫感情，也將交換對政院重新調整總預算案，立委有何建議與看法。

賴揆就一例一休要徵詢民進黨立委的看法引發矚目，先前由於林全反對修法解決一例一休爭議，導致行政院受到外界不少批評，不過，賴揆上任後，已表明要務實面對這個問題，未來一例一休的修法是否列為立院新會期要優先推動的法案？除民進黨立委已提修法版本外，行政院是否提出政院版？將待今天的便當會賴揆與立委交換意見。

知情官員說，首次便當會也將就重大政策交換意見，對於一例一休爭議，目前尚無政院版的修法，賴揆將徵詢立委對一例一休爭議的看法。

行政院預定在立院新會期推動的優先法案，包括明年度總預算案、稅改法案、中選會委員同意權審查等。