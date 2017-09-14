蔡明憲:中國應無條件立即釋放李明哲

2017-09-14 03:34

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕台灣入聯宣達團成員蔡明憲及張旭成今天都在華府表示，他們除了爭取台灣加入聯合國，要求美國援救台灣人權工作者李明哲也是任務之一。

蔡明憲說，李明哲不是中國公民，不適用顛覆國家罪名，中國這種作法是要恐嚇台灣人民。中國應立即、無條件地釋放李明哲。張旭成說，李明哲所謂的顛覆國家罪在台灣被視為言論自由，是普世價值。

台灣加入聯合國宣達團成員蔡明憲與張旭成今天在喬治華盛頓大學為爭取國際支持台灣入聯發表演說，傍晚將到雙橡園舉行為台灣祈福的活動。不過蔡明憲在演說後對媒體表示，美國國務院今年再度透過外交部要求他們在雙橡園的活動不能有旗幟，不能開放給媒體參加，他很不滿意，在見到美方官員時當場表示異議，希望明年不要再有類似要求，因為雙橡園是台灣的產權。

宣達團在華府已經拜會了眾院台灣連線共同主席迪亞茲巴拉特，眾院外委會亞太小組主席夏波以及民主黨議員席瑞斯等人，並在會談中主動提及李明哲案，希望美國國會積極聲援。

曾任台灣國防部長的蔡明憲在演說時呼籲強化美台政軍合作。他說，中國戰機與船艦定期在台海附近訓練和巡弋，甚至進入台灣後院，「我們不喜歡」。他和張旭成都認為蔡政府與美方對此的反應太軟弱，因為中國此舉不但在測試蔡政府的防衛決心，也在測試美國重返亞太的決心。

蔡明憲說，希望見到美國戰機和船艦訪問台灣並與台灣進行演訓以發揮嚇阻中國的作用，他主張台灣應被邀請加入環太平洋軍演等多邊演習，美、台及日本應成立一個聯合危機管理機制以商討東海、南海與台海的應變計劃。

蔡明憲說，台灣在尋求與中國和平共存的同時，也希望美國和其它國家能善意支持台灣人民自決的權利，讓台灣加入聯合國，目前聯合國要求台灣人民持台胞證才能進入聯合國的規定必須廢除。蔡明憲並說，公投法修正後，將來一定會通過以台灣名義加入聯合國，以及正名制憲的公投。他希望蔡總統更積極地有所作為，用台灣名義加入國際組織，把台北駐美代表處改為台灣在美協會（Taiwan Institute in America）。

美國前駐北京大使芮孝儉質疑蔡明憲與張旭成的提案並未考慮如何管理兩岸關係，有些提案還可能使台灣「巴古化」，過度依賴美國並升高中國攻擊台灣的風險。張旭成說，台灣的安全也關係到美日的利益，台灣過去有些國防上的努力受到美國干擾，例如台灣想發展中長程飛彈，就被美國阻止。如果美國真的想執行亞太再平衡政策，應嚴肅看待台灣的安全。