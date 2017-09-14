台南市里鄰「大瘦身」 里減100多個、鄰砍一半

2017-09-14 00:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市里鄰整編計劃進入最後檢核階段，現行752里將減少1百多里，鄰數約減少一半，至於合併里的里名，不乏各取一字配對，或取當地舊地名，或是抽籤決定，民政局強調尊重地方協調，預計本月定案出爐。

由於現行里長事務費補助每月4.5萬元，加上里鄰文康活動補助每年3000元，未來里鄰調編後，估計市預算至少減省7000萬元。

民政局預定作業期程，整編計劃將於近期內送市政會議通過，里名更名將提送9月下旬開議的市議會第2次定期會審議，今年底提送內政部，明年5月核定實施，明年里長選舉就適用新選區。

台南全市752里將大減100多個里，而現行14681鄰，調整後「小鄰變大鄰」，鄰數則約減少一半。其中，中西區屬市區人口密集區，衝擊最大，現行38里將減至20里，不乏2至3個里併1里，出現的新里名有10個。例如萬里、公正、青年里合併，以當地信仰中心台灣府城隍廟，取名「城隍里」；大南、進學里合併，因位在南門城公園附近，取名「南門里」；小西、仙草里合併，因昔日地緣在小西門，因此將更名「小西門里」；福安、建國、永福里整併1里，將以當地台南市美術館地標，取名「南美里」。

另外，北區將由現行43里調整至33里，五福、三德、玉皇3個里實在喬不平，最後里長各想一個新里名，分別是正北、北華、北中，在里長與區長見證下，由北區公所民政課長主持抽籤，抽中「北華」里。

民政局說，台南市行政區劃調整議題在縣市合併後倍受關注，民政局在101年12月訂定「台南市里鄰編組調整辦法 」，顧及不讓民眾多次換發身分證及相關文件造成不便，原打算等「行政區劃法」通過後，區、里、鄰一併調整，可是因立法院遲未通過「行政區劃法」立法，而南市里鄰編組有總量管制，在新興都會區人口群聚，大量住宅建物相繼興建下，以致原有里鄰長服務範圍及數量急遽增加，造成服務能量不均及編組配置不合理現象，影響服務品質，因此進行整體檢討，尋求資源合理分配，並減輕財政負擔，以利推動地方發展。