救李明哲 民團拒持台胞證仍順利進入聯合國

台灣人權促進會秘書長邱伊翎（左）、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧（右），在國際人權團體的協助下昨順利取得聯合國萬國宮的通行證（台灣人權促進會提供）

2017-09-13 22:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國人權理事會第36屆常會下設的「強迫失蹤工作小組」，在日內瓦時間下午四點（台灣時間晚間十點）與協助援救李明哲的民間團體會面。民團代表堅持不以台胞證申請進入，最終在國際人權聯盟（FIDH）致函聯合國的協助下，取得進入聯合國萬國宮的通行證。據悉，此閉門會議為強迫失蹤工作小組調查案件的其中一環，主要為了解李明哲案的最新進展，並將案情調查納入工作小組的年度報告中。

我國非政府組織工作者李明哲9月11日上午在中國湖南省岳陽市中級人民法院受審，並當庭認罪。協助救援李明哲的民間團體下午仍依原定計畫拜訪聯合國強迫失蹤工作小組成員，向工作小組報告李明哲案的最新進展，會後民團也對外發表聲明。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎受訪時表示，救援大隊主要向強迫失蹤工作小組更新李明哲案審理後的最新情況，同時向小組強調，雖中國有公開審判李明哲的相關資料，但「目前仍不清楚李明哲被關在哪」，因此強迫失蹤的狀態也應該繼續存在。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧受訪時說，強迫失蹤工作小組一般不會針對個案發表個別報告，但正式受理的案件將納入工作小組的年度報告中，因李明哲案件不只牽涉「強迫失蹤」的狀態，也有其他侵害人權的行為，救援團體會持續努力，持續接觸聯合國下設的其他特別人權機制。

值得注意的是，因此次參與救援的民間團體代表都未持有台胞證，出發前民團都還不確定是否能順利進入聯合國與會。邱伊翎表示，為避免遭聯合國拒絕，救援大隊透過具有聯合國諮詢地位的國際人權組織致函聯合國，取得聯合國對民間團體此次進入萬國宮與會的身分確認，同時附上強迫失蹤工作小組開會信件內容，才順利於今日日內瓦時間下午一點左右進入聯合國。

強迫失蹤工作小組今年6月正式受理李明哲案後，便決定在9月人權理事會開會期間，邀請李明哲家屬出席強迫失蹤工作小組會議，惟李妻李凈瑜最終決定前往中國出席李明哲審判，因故缺席聯合國會議。