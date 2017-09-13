政風查內鬼濫調記者通聯 法務部遭監院糾正

2017-09-13 21:57

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院13日通過法務部糾正案，指法務部未明確設立政風人員行使職權法規，致部分政風人員調查案件時出現測謊、調閱記者通聯紀錄等手段，逾越權限，侵害人民權益與新聞自由，應檢討改善。政風單位主管機關廉政署對此回應，將評估制定政風人員職權行使專法。

據悉，監察院指的濫權測謊案，即為去年6月間的大巨蛋洩密案，當時台北市政府私下調查議員對大巨蛋案的意見，卻有人把消息洩漏給網路媒體，引發柯文哲震怒，要求政風處查辦誰是洩密者？政風人員竟利用測謊追查，引發軒然大波。

至於調閱記者通聯記錄案，則是監察院在調查1996年台中女童遭人以竹竿性侵案的檢警缺失時，調查結果被媒體率先披露，監察院懷疑有內鬼，請政風室調查，但政風人員竟調閱記者與林姓調查官的通聯，明顯越權。

監察院司法及獄政委員會13日通過監委王美玉、仉桂美對上開二案的調查報告，糾正法務部，並要求法務部適時檢討，完備相關法制推動作業，提升政風人員之專業化，確保依法行政原則，維護人民權益。

監委仉桂美說，政風人員非司法警察，僅有行政調查權，不得擴權測謊與調通聯，但政風條例中卻有調查、調閱、蒐證等詞彙，法規文義不明確，法務部未就此善盡監督職責，讓基層人員無所適從。

廉政署回應，糾正案點出政風人員在機關執法卻欠缺法令奧援的困境，將著手評估制定職權行使專法，確保政風人員能獨立超然行使職權。

一名廉政署官員表示，「政風機構人員設置管理條例」第9條規定，政風人員應承機關長官之命，並兼受上級政風機構指揮監督，換言之，政風人員有兩個「長官」，一面要聽機關長官的話，一面要奉廉政署調查機關不法，實務面上很難獨立，署內已研議修訂本條文，將獨立行使職權納入檢討。