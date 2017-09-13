從秘書長到代理市長 李孟諺變幽默

2017-09-13 21:35

〔記者劉婉君／台南報導〕就任台南市代理市長的典禮上，李孟諺一開口「我也要撥一下頭髮」，立即引來滿場笑聲；而昨天他又在臉書上宣布全市今天正常上班上課，還提醒「記得不要睡過頭」，也讓不少網友讚「好幽默」。連許多認識他多年的媒體記者及友人也說，「從秘書長到代理市長，李孟諺變幽默了」。

李孟諺在交接典禮上的幽默致詞，連當時坐在台下的前市長賴清德也笑了，更意外讓頭髮話題發酵到隔天的行政院長交接，對此，李孟諺說，當時只是為了消除自己的緊張，「畢竟第一次代理市長，下一次可能就不會那麼緊張了。」

從水利局長到秘書長，李孟諺給人的感覺一直是水利專業，面對媒體採訪也總是耐心地仔細說明，直到擔任代理市長，大家才發現原來李孟諺也有這麼幽默的一面。

對於外界發現的「李式幽默」，李孟諺更在意的是希望不要給人輕浮的感覺，以後會更注意分寸的拿捏。

李孟諺喜歡美食，過去也會在臉書分享美食文，他說，宣傳市政有很多方式，過去賴清德市長也曾在臉書介紹牛肉湯，獲得很好的回響，希望政治能多一點溫暖和幽默，少一點緊張和緊繃，雖然現在臉書有小編協助經營，只要有空，他還是會繼續分享台南的美食等人事物，為台南宣傳。

與記者聊天的過程中，李孟諺提到日前出席一場論壇活動時，主持人介紹請「李市長」致詞，當時全場有3人站起來，他才知道原來有這麼多「李市長／理事長」。