幸福城市指標排名落後 藍議員問林佳龍「說好的幸福呢」

2017-09-13 21:05

〔記者張菁雅／台中報導〕天下雜誌最新公佈2017幸福城市指標，台中市議員顏莉敏今天表示，台中市多項施政表現落後，整體縣市競爭力排名更從去年第4名退步到最後1名，市長林佳龍選前口口聲聲的「幸福城市」，如今被評為六都最後，她要幫市民問：「市長，說好的幸福呢？」

顏莉敏指出，台中市環境表現與施政表現皆為六都最後1名，文教表現和社福表現也居六都第4名，整體縣市競爭力排名更從去年第4名退步到最後1名；且比較22位縣市首長的施政分數，林佳龍只得54.27分，排名第16，明顯居於後段班。

顏莉敏指出，這3年來台中市多項問題未獲得實質改善，新的問題又不斷出現，包括監察院、審計處報告數次糾正市府BRT處置不當，近期市府與機電廠商的仲裁案又失利；台中空污情況日趨嚴重，市民長期吸火力發電排放的廢氣卻仍然缺電；老人健保補助被大幅取消，而新辦的社福政策如老人假牙補助經費年年上億也沒排富等。

市府則表示，調查結果顯示市長林佳龍施政滿意度排名較去年進步2名，為台中縣市合併後首長施政滿意度的最佳排名；另外，近來各家民調顯示，林市長滿意度均成長，但各項民調採計指標不同，以致有落差，市府皆會參考，且自己與自己比，努力把市政做好。