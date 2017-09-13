加薪是還軍公教3％尊嚴？ 立委酸國民黨「見笑轉生氣」

2017-09-13 18:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長賴清德突拋軍公教加薪3％，國民黨於臉書諷刺「民進黨終於還給軍公教人員3％的尊嚴。」民進黨立委黃偉哲認為，錢與尊嚴不應連結在一起，無論是年金改革或加薪時都是，國民黨說法是自打臉；時代力量立委徐永明則諷刺國民黨「見笑轉生氣」，賴揆此舉也讓反年改的李來希、吳斯懷失去正當性。

賴清德甫就任行政院長，即宣布幫軍公教人員加薪3％。而國民黨於臉書貼文，列舉歷屆行政院長唐飛、游錫堃、吳敦義及賴清德為軍公教調薪3％的紀錄，並表示無論藍綠，政府幫軍公教人員調薪都是希望能帶動民間消費，進而促進產業加薪，讓整體經濟成長。

但貼文話鋒一轉，「感謝民進黨，在汙名化軍公教對國家的付出之後，終於還給軍公教人員3％的尊嚴。」並標註「林全被賴清德％％％」、「林全七月才說不調薪現在剛過完7749天」、「朝三暮四應該有列入新版國文課綱吧」，諷刺年改政策的意味十足。

黃偉哲則說，年改時對方認為失去尊嚴，但錢與尊嚴不應連結在一起，無論在年改時或加薪時都一樣，行政院發言人徐國勇強調加薪與年改無關，他也認為與選舉無關，因為陳前總統3次加薪，民進黨依然大敗，而吳敦義在2011年加薪後勝選當上副總統，但2014、2016年依然選舉失利。

黃偉哲強調，國民黨過去加薪才真為選票，否則怎會說年改後失去尊嚴、加薪後卻又有了尊嚴？其邏輯自打臉。黃偉哲強調，希望此次加薪能搭配相關配套，包含落實公務員考核、明確退場機制，並落實公務機關瘦身、提高效能，並提升公務員在民眾心中的形象。

徐永明直言，國民黨此次是「見笑轉生氣」，且青年長年沒加薪，多數是落在國民黨執政時期，雖然賴清德為軍公教加薪，對國庫負擔有風險，但仍證明賴有誠意，國民黨與其在那噴口水，不如一起鼓勵企業界跟進加薪，才能洗刷台灣低工資、高工時的汙名。

徐永明說，政府帶頭加薪、願意花資源照顧軍公教，他們樂觀其成，而且賴清德不直接處理一例一休，而是從加薪著手的招式，是比較聰明的。這個做法反讓李來希、吳斯懷等反年改的正當性不復存在，希望能藉此改善低薪高工時的困境，更希望這次點火不要被口水熄滅。