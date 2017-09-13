監督前瞻計畫 吳敦義令國民黨地方、智庫、立院多管齊下

2017-09-13 17:18

〔記者施曉光／台北報導〕為了強化監督民進黨強推前瞻基礎建設計畫，國民黨主席吳敦義在今天的中常會向黨內下達3項指示，除了要求各縣市成立「前瞻建設監督聯盟」，定期公布檢討各地前瞻計畫執行情形，並請黨內智庫成立前瞻建設監督小組，研究並提供建議，他並指示立法院國民黨團，持續與親民黨接觸，合作推動釋憲，務求多管齊下，展現國民黨全力監督的決心。

此外，政策會執行長、立院黨團總召林德福也在會中說明，民進黨以「一事不二議」的方式包裹表決前瞻預算，完全違反議事規定，目前聲請釋憲的初稿已完成，週五就會進一步與親民黨團會商內容，他並對兩黨共同提出釋憲聲請樂觀看待。

據轉述，吳敦義在會中表示，國民黨在全國各縣市應該結合執政縣市政府、議會黨團、學者專家，以及當地瞭解地方建設需求的專業人士，成立「前瞻建設監督聯盟」，從資源配置、預算編列是否公平合宜等方面，分項、分組進行監督，並定期公布各縣市前瞻建設執行情形及相關問題，同時也要善用包括自媒體等網路媒體接觸年輕朋友，讓年輕人也能瞭解所謂前瞻建設在地方執行的狀況。

吳敦義並要求國民黨智庫應以監督前瞻建設為重點，增設「前瞻建設監督小組」，針對前瞻建設進行研究與提供建議，讓不論是在中央的立院黨團及各縣市議會黨團，都能發揮監督功能。