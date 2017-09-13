江啟臣po文痛心台中老人繳健保 網友酸：有意見你繳嘍

林佳龍一句「從65歲繳健保費到100歲大約35萬，難道繳不起？」引起諸多討論，藍委江啟臣（見圖）在臉書批評林佳龍。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-13 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕台中市自今年起取消補助所得稅率5%以下、65歲以上老人的健保費，市長林佳龍解釋此做法是為了要「排富」但他一句「從65歲繳健保費到100歲大約35萬，難道繳不起？」引起諸多討論，國民黨立委江啟臣稍早在臉書批評林佳龍此話是在羞辱市民，但PTT鄉民對江啟臣此番言論十分不以為意，更有鄉民直言：「不然你幫他們繳啊。」

江啟臣在臉書上表示，林佳龍宣布取消老人健保補助，影響台中市近30萬銀髮族，林確實有權力取消這筆補助，但江啟臣反問：「可不可以，在用政策翻攪市民生計時，能多一點基本的同理心？可不可以，不要用這樣尖銳的言語，羞辱家有長輩的市民？」更呼籲林佳龍應該向高雄和台北看齊，給長者們更加寬鬆的補助措施。

江啟臣在臉書上的言論被轉貼至PTT之後，反倒被鄉民一面倒批評，紛紛直言：「不然你來繳我就沒意見。」、「有意見你繳啊。」、「六都就只有台中台南敢刪，江啟臣好意思提那些沒刪的喔？」、「立委領那麼多，痛心的話就幫繳35萬不算多吧？」、「健保法本來就有補助真正需要的人...」、「一堆老人都比這代年輕人富有多，還要吸血到何時？」、「有些老人明明領的比年輕人還多，結果還能減免健保，偏偏老人就是用健保用最兇的一群。」

針對取消補助健保費，台中市府今表示，老年人口佔台中市比例逐年上升，未來若不調整，勢必將排擠其他社福政策，尤其現行健保制度，依據個人不同經濟能力收取保費，因此包含台南市在內等許多縣市，均未實施老人健保補助。台中市府也強調，省下的經費將擴大投入銀髮族福利，且中低收入戶仍有補助，長輩整體福利不減反增。