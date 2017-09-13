蔣萬安、謝典霖參選…國民黨中常委 49人搶32席

2017-09-13 16:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨上週六由黨代表票選產生210名第20屆中央委員後，10月1日將進一步再由黨代表投票產生32名選任中常委，中常委候選人登記今天截止，總計49人登記，其中包括23名現任中常委登記競選拚連任，其餘26人不乏地方議會龍頭、派系山頭實力人物，競爭較以往激烈。

在黨內高層希望中常會可以大幅換血的方向下，包括在黨主席選舉中力挺吳敦義的彰化謝家新生代彰化縣議長謝典霖，新北市議長蔣根煌，背後有「後山王」之稱的夫婿花蓮縣長傅崐萁操盤的立委徐榛蔚，全國農會理事長、立委蕭景田及雲林農田水利會長林文瑞等具地方派系實力人物，都紛紛登記參選，另外，立法院系統還有蔣萬安、賴士葆、陳雪生、黃昭順等立委參與競逐。

這次在中央委員選舉中名次衝高到第六名的連勝文，雖然本人並沒有投入參選，但「新連系」確定由台北市議員徐弘庭、現任中常委李德維出馬角逐。

此外，在這次中央委員選舉與黃復興系統高度合作的前主席洪秀柱系統，也推出人馬爭取中常委席次，包括前立委蘇清泉、友洪現任中常委柯貞竹，以及白色正義聯盟總召孫健萍、海外中央委員連元章等人。

據指出，原傳也要參選的洪秀柱嫡系子弟兵游灝，由於洪陣營考量淡化挺洪與反洪競逐的印象，因此最後並未登記，並藉此集中火力。