樹苗間距不到10公分 中市議員批建設局荒腔走板

2017-09-13 16:50

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府推動「8年100萬棵植樹計畫」，數月前才被批評只種灌木、間距過密，當時市長林佳龍要求徹底檢討。但市議員朱暖英今天指出，南屯區精誠路和精誠南路間的麻園頭溪人行道，最近種植的樹苗間距竟不到10公分，建設局種植方式根本未改善。

建設局則澄清，種植密度是因應地方反映而調高，且這批灌木不計入植樹統計。

朱暖英指出，建設局在麻園頭溪進行人行道改善工程，並種植桂花樹、變葉木等樹苗，她現場測量，樹苗間距都不足50公分，有些甚至少於10公分；根據台灣愛樹保育協會編印的「樹木種植手冊」，種植最低樹高1公尺的灌木，應留有「至少約50公分以上的間距、面積約0.28平方公尺的範圍」，樹苗才有生長空間，建設局種的這批樹苗完全不符合標準。

朱暖英表示，市府訂出「8年100萬棵植樹計畫」，幾個月前才被爆出市府將盆栽、矮灌木等都列入植樹成績，且種植間距過密，外界抨擊「種樹如種菜」，致使建設局被迫懲處相關失職人員，並對議會提出專案報告，報告也說明種植灌木等級以上樹木，間距至少須達50公分以上。

她也說，市府懲處、報告了，但種植方式仍未改善，這種荒腔走板的種植手法，不但浪費公帑，更殘害樹苗。

對此，建設局表示，該項工程將原有狹隘人行道及雜亂生長的灌木空間，重新以綠帶方式改造，以形成綠籬，新植的灌木均為高度30公分、寬15公分的苗株，原本規劃每平方公尺種植4株，但地方多次反映太過稀疏使得土壤裸露，未來恐雜草叢生，強烈建議提高綠籬帶密度。

建設局也說，該局採納民意，決定增加灌木數量，改以每平方公尺栽種25株，間距10至20公分，未來長大後可持續維護及經常性修剪，成為整潔綠籬。