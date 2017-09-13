賴清德拜會中執委 蔡英文：隨時再來

2017-09-13 16:18

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德今天列席民進黨中執會，並且拜會中央黨部，賴清德致詞時也提到全台熱議的公務員加薪問題，希望能夠帶動台灣社會有加薪氣氛、刺激消費，提升經濟，落實蔡總統和黨內重要政見。賴清德致詞完後準備離開時，蔡英文也說，歡迎賴院長「隨時再來」。

民進黨發言人楊家俍會後轉述，賴清德和各個中執委一一握手致意，兼任黨主席的蔡總統介紹賴清德時說，賴院長的角色轉變以後，工作變多、責任更重，今天拜會中執會，請中執委們給賴清德祝福與鼓勵，隨後邀請賴清德向中執委致意。

賴清德致詞時提到，承蒙蔡總統信任肯定，交付給他重大任務和工作，希望可以和中執委共同承擔外，也希望中執委給政院鞭策監督，讓後續工作更貼近民意、更順利。

賴清德指出，他交接致詞時引用民進黨的口號「清廉、勤政、愛鄉土」，希望這句話作為政院團隊執政時最重要理念。

賴清德也說，日前拜會前行政院長蘇貞昌和游錫堃，希望兩位將過去執政成功經驗，挹注未來施政工作內容，也希望兩位知無不言、言無不盡，傾囊相授。

賴清德也向在場中執委說明，這次行政院決定在新預算送到立法院時，替公務員加薪3%，主要是考量公務員同仁士氣，更重要的是，一併解決多年來薪資停滯問題。

此外，賴清德說，今年勞工基本工資已調整，公務員一起加薪，可以呼應工商界要求，他們也會跟進調整薪資，政府相關單位響應，可以帶動台灣社會有加薪氣氛、刺激消費，提升經濟，後續行政院會提出政策，落實蔡總統和黨內的重要政見，讓施政逐步落實，得到更多民眾支持。

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