南方治水論壇今登場 陳菊：取法全球經驗研發治水新策略

2017-09-13 13:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府今舉辦「2017南方治水論壇暨節水宣導」，由市長陳菊親自主持，邀請荷蘭、美國等水利專家學者，以「水岸城市與水共生」為主題，針對防洪治水、水資源議題，進行經驗分享與交流，激發治水新思維，開創合作新契機，進而策訂長遠策略。

市長陳菊致詞表示，極端氣候帶來強風暴雨，高市更面臨缺水問題，城市防洪能力及水資源開發是重要課題，包括水資源調配、洪水治理、水土保持及海岸防護都面臨挑戰，藉由南方治水論壇取法全球經驗，作為高市水利建設新策略，讓產官學一起努力。

陳菊表示，擔任市長進入第11年，市府投入很多經費防洪治水，包括整治排水河道整治，興建雨、污水下水道，完成12座滯洪池，目前滯洪量294萬噸，朝向海綿城市努力，明年底前完成15座，總滯洪量可達326萬噸，讓民眾遠離淹水痛苦。

陳菊指出，高市去年啟動鳳山溪再生水廠，今年再推臨海工業區再生水廠，珍惜水資源再利用，她強調前瞻基礎建設攸關國家整體發展，尤其水環境建設很重要，包括開發水資源、營造水環境，平衡南北城鄉發展。

水利局長蔡長展也分享高市治水經驗，河道拓寬已非高市治水策略，10年內完成300萬噸滯洪量，大幅減少淹水面積，更成為親水空間，預計明年底前可完成15座滯洪池，總滯洪量可達326萬噸，打造高市成為一座海綿城市。

蔡長展表示，高市海岸線長達65公里，市府優先整治茄萣海岸5.8公里，今年進入3期工程，預計明年10月完工，結合興達港、茄萣觀光魚市場，可望再造北區海岸的新亮點。