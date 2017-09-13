澎縣議會透明不如國會？ 徐永明：將修「地制法」

公督盟及澎湖地方媒體，抗議縣議會阻撓網路直播。（記者鄭鴻達攝）

2017-09-13 12:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國會近期推動議事開放透明有成，但仍有許多縣（市）議會仍待加強。關心議事透明的澎湖地方媒體、地方人士控訴縣議會不允許網路直播。時代力量立委徐永明則表示，民主台灣不容有化外之地，將修訂「地方制度法」，讓地方議會更透明。

公民監督國會聯盟執行長張宏林指出，調查發現地方議會公開透明度都很慘，許多甚至連開會預告都沒有，而澎湖縣議會目前轉播僅限於院會，仍無隨選視訊，顯示地方議會仍有許多荒謬之處。他強調，地方議會不透明、行政也不透明的縣市，通常也是財政很糟。

律師陳振瑋指出，澎湖地方媒體「貝傳媒」因縣議會禁止其直播而提起訴訟，但高雄高等行政法院日前判決敗訴，是因認為媒體無請求直播主觀公權力，且媒體無權及義務使用關公權力，但此說明不對，目前有許多新興媒體，直播是更快速、省成本的方式，也是新聞自由的一部分。

徐永明苦笑表示，沒想到立法院已成標竿，他強調地方議會應比照立法院的議事透明，國會在院會、委員會及朝野協商都是全程直播，而澎湖縣議絕會非化外之地，民主台灣也不容有化外之地，民意機構要為民意負責，不能藉由議會自治的大帽子而禁止直播。

徐永明接著說，如苗栗縣、嘉義縣等地方議會多年未刪預算，若不刪預算要縣議員何用，如此是交相賊，為此時代力量提案增訂「地方制度法」54條之1條文，要求各地立法機關於開議期間，應透過電視、網路全程轉播、錄影錄音，也希望接下來的選舉選民能睜大眼睛。