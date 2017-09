我捐款美國賑災 AIT處長感謝台灣讚「患難見真情」

美國在台協會處長梅健華感謝台灣慷慨解囊,捐款協助美國重建。(資料照,記者王榮祥攝)

2017-09-13 12:48

〔記者呂伊萱/台北報導〕美國德州受到哈維颶風重創,台灣第一個伸出援手,捐贈80萬美元賑災。美國在台協會(AIT)處長梅健華今天表示,「患難見真情」,他感謝台灣慷慨解囊,捐款協助美國重建。美國國務院東亞局也在推特上發布我駐美代表高碩泰贈款照片,並表示「美國感謝台灣的支援」。

哈維颶風近日重創美國德州,台灣政府是第一個宣布直接捐款協助賑災的國家。我國共捐贈80萬美元,其中30萬美元直接捐給災情最嚴重的休斯頓市政府,另50萬美元則贈予美國紅十字會統籌運用。

我駐美代表高碩泰於華府時間12日,代表台灣政府致贈50萬美元給美國紅十字會,AIT執行理事羅瑞智與國務院台灣科長何樂進也在場觀禮。美國國務院東亞局(EAP Bureau‏)隨後在推特上發布高碩泰致贈支票以援助哈維受災者的照片,並推文表示「美國感謝台灣的支援」。

梅健華今天中午也在AIT臉書上轉發相關訊息,並寫道英文有句話是「A friend in need is a friend indeed. 」意指「患難見真情」。他感謝台灣人民慷慨解囊,捐款協助美國哈維颶風的重建。梅健華說,台灣總是在朋友有難時伸出援手,善心將為災民提供極大的幫助;許多網友也詢問如何提供協助,讓哈維颶風災民知道,他們在重建道路上並不孤單,AIT對此表示萬分感謝!