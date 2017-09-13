民團成立一九盟 反對國籍法製造「無國籍人球」

保障移民權益相關團體，今成立「一九盟」，促國籍法修法。（記者呂伊萱攝）

2017-09-13 12:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕法律扶助基金會、法律白話文運動、台灣好漾社會發展協會及移民人權修法聯盟等民間團體，為推動「國籍法」第19條修法，今宣布聯合成立「一九盟」，盼督促民代檢討此「違反人權的法律」。政大法律系副教授廖元豪與南洋姐妹會執秘李佩香今表示，依台灣法規，婚姻移民歸化台灣須放棄母國國籍，但該法條容許「終生撤銷國籍」，造成「無國籍人球」的出現，「非常不應該」。

去年12月「國籍法」修正案三讀通過，移民議題相關團體不滿該次修法內容，為促修法，今天於立法院宣布成立「一九盟」。一九盟指出，其中第19條的規定「越修越惡」。該條文原是關於歸化、喪失或回復我國國籍的五年內，若有不合「國籍法」規定的情形，得予以撤銷國籍；修法後則縮短期限到二年內，且若歸化、喪失或回復我國國籍逾五年，則不得撤銷。

但該修法同時加入關於「假結婚」與「假收養」等情形的但書，只要經法院確定判決，屬於「假結婚」或「假收養」取得我國籍者，國籍撤銷權「不受期間限制」。

一九盟說明，由於對語言和行政流程的不熟悉，新移民在申請證件中時常發生證件錯漏的瑕疵，或因家庭衝突等因素，遭利害關係人串聯陷害，而被法院或內政部認定為「假結婚」，進而撤銷國籍。加上我國規定，申請歸化時必須放棄母國國籍，若新移民又遭撤銷我國國籍，極易陷入無國籍困境，違犯「消除對婦女一切歧視公約」中應減少無國籍狀態的內涵。

本身即為新移民的李佩香說，台灣有許多權益和國籍身分綁在一起，尤其是居留保障，作為移民，面臨這種隨時可能被撤銷國籍的威脅，她完全無法接受這種迫害移民人權的法規。

李佩香說，台灣政府喊著「大家都是台灣人」的口號，卻在政策上施行不公平對待。廖元豪也批評說，國籍是珍貴、重要的身分，即使觸犯刑法面對刑罰，都沒有被「撤銷國籍」的威脅，但該法條卻容許因移民的小犯錯，就可能被撤銷國籍，造成「無國籍人球」的出現，「非常不應該」。

法扶基金會律師吳富凱說，將國籍撤銷權擴張到無期限，等於使新移民的國籍身分終生處於不確定狀態，嚴重侵害新移民的基本人權，也背離平等權的基本價值。吳富凱強調，法扶基金會多年來致力於提升新移民的法律權益保障，因此支持修改「國籍法」第19條，使移民獲得真正平等對待。

一九盟主張，「國籍法」第19條應立即修正，規定已經歸化的國籍不得撤銷；而若申請時有造假等違法事宜，依刑法或其他法律處分即可。一九盟也將於九月下旬於立法院召開修法公聽會，研討如何修改相關條文。