「彈性決定高度」！ 小英總統借用廣告詞稱讚傳產

總統蔡英文今出席塑橡膠展、國際水展開幕式（記者張忠義攝）

2017-09-13 12:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕蔡英文總統今天引用中部一家橡膠工廠的廣告詞「彈性決定高度」﹗描述台灣企業靈活、積極求新等特質，除藉此肯定傳統產業追求創新的精神，並宣示政府將整合法人、研究機構的研發能量，支持塑、橡膠產業開發新材料、新製程。

蔡英文今天南下高雄展覽館，出席第一屆台灣國際塑橡膠暨複材工業展、及第四屆台灣國際水展（兩展覽聯合舉辦）開幕式。

小英致詞時表示，每次經過國道一號中部，都會看到一家橡膠公司（泰陽橡膠）廣告詞「彈性決定高度」，她覺得這句話很有道理，代表塑橡膠產業追求創新與品質的精神，也代表台灣企業靈活積極、求新求變的特質，在場企業都有此特質。

小英認為塑橡膠雖是傳產，卻是一切產品創新的基礎，要植入人體的生機產品，脫離不了模具與射出技術，剛升空的福衛五號也使用塑橡膠與複合材料。

她進一步指出，政府會持續整合法人跟研究機構的研發能量，支持塑橡膠產業不斷開發新材料與製程，一方面替產業創造附加價值，滿足更多創新應用需求，也成為各種創新發展的後盾。

「彈性決定高度」是台中泰陽橡膠的廣告，廣告設在中山高南下164公里處，靠近台中豐原段。

泰陽橡膠的廣告詞被總統小英借用（記者王榮祥翻攝網路）