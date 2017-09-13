軍公教加薪3％ 綠委：企業大老闆快跟進！

2017-09-13 12:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院昨宣布，明年軍公教將加薪3％。多位民進黨立委今召開記者會表示，對行政院及時、正面的決定，表示肯定與支持；民進黨立委蔡易餘說，軍公教已經7年沒有調薪，此次加薪3％反映民進黨景氣上揚，立法院會全力支持；立委王定宇則呼籲，企業大老闆應趕緊跟進，盼能看到民間企業加薪4.5％。

行政院長賴清德上任第五天，便宣布明年軍公教將微幅調薪3％，預計中央將為此多支出180億元，多位民進黨立委對此政策大表贊同。

立委羅致政強調，民進黨向來主張減退休、調現職，賴揆對現職軍公教的調薪政策，符合民進黨一貫以來的主張，對提升軍公教士氣有很大幫助；羅致政認為，過去案例顯示，政府部門調薪可能帶動私部門跟進，呼籲民間企業也應一同調薪。

立委江永昌提到，相較前行政院長林全在「穩定保守中兼顧改革重擔」，新任的賴清德則是「勇敢挑戰求進步創新」，此時調薪是成熟的時機點；江永昌表示，雖有眾多軍公教朋友向他反映調薪幅度不高，但年改過程產生很多負面影響，此次調薪「象徵意義超過實質」，有提振士氣的功效。

王定宇強調，台灣稅收連續4年高收、出口量也從去年開始由負轉正，政府具備調薪的經濟基礎，也符合國家財稅可支應的能力，這是「前後任閣揆共同努力的結果」；不過王定宇提醒，此次調薪增加的180億元，是「每年都要增加」，行政院對日後政府的財務規劃應審慎思考。