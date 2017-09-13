賴揆首度進入災變中心：一定要穩定菜價

行政院長賴清德與內政部長葉俊榮討論颱風動向。（記者陳薏云攝）

2017-09-13 11:58

〔記者陳薏云／新北報導〕中央災害應變中心持續二級開設，行政院長賴清德今上午9時許前往視察，聆聽各部會報告後，賴清德特別關心菜價問題，並要求農委會一定要穩定菜價，並注意下個颱風的動向，別掉以輕心。

賴清德入閣後，面臨第一個颱風挑戰不敢輕忽，雖陸上颱風警報未發布，今天上午9點多仍視察中央災害應變中心，在聽取各部會報告前，在貴賓室聆聽簡報10多分鐘，隨後便下樓坐鎮，他說，這次颱風路徑詭譎，本預期穿心，卻不斷往北且以髮夾彎方式前進，應變中心持續20多小時，「大家真的辛苦了！」

賴清德表示，「應變中心關係全國人民生命財產安危，每次颱風都要高等級、戒慎恐懼，並結合地方政府去降低人民損失」並要求農委會注意菜價問題。

農委會表示，台北果菜批發市場9月13日每公斤價格34.0元，與12日比較，交易量增加9.8％，價格下跌23.6%。目前菜價穩定，也會連絡相關物流商協助提供冷凍倉儲等設備，來穩定蔬菜供貨量。

賴清德表示，「應變中心關係全國人民生命財產安危，每次颱風都要高等級、戒慎恐懼，並結合地方政府去降低人民損失」。賴清德另也表示，根據歷年統計，每次颱風來襲不幸身故案例，常是自己去遊憩、觀浪，不顧危險所造成的結果，中央災害應變中心會盡全力來降低颱風的損害，但也要請地方政府能夠全力配合。