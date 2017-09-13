軍公教加薪 蔡英文：盼企業也把利潤分給員工

2017-09-13 11:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今表示，政院為軍公教加薪不只是慰勉公務員辛勞，也是要讓正在好轉的景氣更加溫，更重要的是希望政府帶頭後，能鼓勵企業為勞工加薪，把利潤分享給辛苦的員工，讓更多人能感受到經濟在成長、景氣在復甦，大家才會對未來更有信心，更努力為事業打拚。

小英指出，景氣正在復甦，產業接單也有不錯成績，希望企業把握時機，繼續投入創新，當創新成為風潮，經濟結構轉型會更快。

她進一步強調，總體經濟成長不單依賴政府政策方向正確，也不僅來自產業創新與結構轉型，更重要的是勞工朋友的全力付出。