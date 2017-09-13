「軍公教加薪3％為給人民利多」徐國勇終結流言

行政院發言人徐國勇表示，軍公教明年加薪3％全為人民利多。（記者陳薏云攝）

2017-09-13 11:20

〔記者徐聖倫／新北報導〕行政院長賴清德上任後第一支箭，便是明年加薪軍公教3％，出現比如「打臉林全」、「討好反年改」、「為了選舉」等多方揣測，政院發言人徐國勇今解釋，主要是為了給人民利多，工、商業總會承諾政府加薪，他們就會跟著加薪，跟打臉前院長、選舉，甚至是討好反年改一點關係也沒有。

徐國勇說，今年5月台股上萬點，但時任院長林全未做出加薪決定，是因為股市還不穩定，但到了上月底，股市持續在高點超過65天，證交稅可徵收約70億，而總預算撤回重新評估後，撙節支出，刪除無效益活動經費，可省110億，開源加節流所得有180億，足以因應軍公教加薪3％而政府完全不須舉債，不會造成赤字增加。

然工總、商總承諾政府加薪，民間企業也會跟著加薪，希望透過這次軍公教加薪能帶動企業界加薪，對全民來講都是好的事情，所以往上發展。而工業協會理事長林伯豐表示3％太少，徐國勇則解釋，政府每一分錢都來自人民，經過精密計算加薪3％無須增加債務、赤字等，經過精算最為適當。

至於外界揣測，賴清德此舉有安撫反年改、討好軍公教之意，更是為了選舉鋪路，徐國勇則表示，這一切都是為了台灣人民的利多，帶動民間企業跟進，大可以不必做這麼多的聯想。