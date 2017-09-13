柯媽便當宅急便！柯P：媽媽比老婆知道我愛吃什麼

台北市長柯文哲以高速吃飯聞名。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-13 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲為世大運發願吃素，由於未獲得神明允杯，柯文哲得一路吃到9月15日。有媒體訪問柯媽媽，也將柯媽媽熱騰騰的愛心便當送到柯文哲手上。結果柯文哲第一時間沒吃出來，得知是媽媽做的便當後才表示：「你喜歡吃什麼吼，你媽媽比你太太還清楚。」

據《壹電視》報導，壹電視主播陳雅琳11日專訪柯文哲前，先拜訪了柯文哲的母親何瑞英，柯媽媽表示，上次給柯文哲帶便當已經是大概他18、19歲的事了，也就是說柯文哲大概有40年沒吃到媽媽的愛心便當了。高齡80歲的柯媽媽一早就開始準備，一邊煮一邊細數每道菜的料理工法，便當裡的飯也壓得滿滿，嘴裡還一直叨念，就怕59歲的兒子會吃不飽。

而談論到世大運曾被外界唱衰，柯媽媽自爆曾跑去廟裡擲筊，問城隍爺世大運期間有沒有颱風或地震，結果「沒有！絕對好天氣！幾霸婚啦（100分啦）！」而談論到曾與柯文哲針鋒相對的議員王世堅，柯媽媽心直口快表示：「這個人專講人壞話啊！好話都不講，別理他。」

不過被問及柯文哲中秋節會不會回家團圓，柯媽媽只淡然表示「不知道」，還特地替59歲的兒子準備了月餅當甜點，老人家還掛上老花眼鏡，準備了紙條寫上「身體健康心想事成」再放到月餅裡，最後還拿出了大紅色花布來幫柯文哲包便當。

不過柯文哲拿到便當後完全狀況外，除了沒認出媽媽的菜色跟大紅手巾，聽到主播跑了幾百公里還問「你去日本喔」，直到柯媽媽用手機直接喊說「文欸，這便當我做的啦」，柯文哲傻住後才意會到是媽媽的便當，面對媽媽手機視訊監控吃飯，只好立刻改口「我再猜幾次就猜到了」、「你喜歡吃什麼，你媽媽比你太太更清楚」。